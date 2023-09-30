Уловская Матрона Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Уловская) Ульяния Матвеевна
Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Уловский Даниил Матвеевич
Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1844
Сын: Уловский Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно