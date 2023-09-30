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Уловская Матрона Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Уловская) Ульяния Матвеевна

Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Уловский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Уловский Даниил Матвеевич

Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1844

Сын: Уловский Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Уловский Осип Матвеевич

Отец ребёнка: Уловский Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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