Кузнецов Юрий
Место рожденияг. Уральск
Дата рождения04.04.1932
Дата смерти28.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова (Поттер) Эльма
Рождение ребёнка
12.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Поттер) Эльма
Смерть
28.09.1973