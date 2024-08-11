Кузнецов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Юрий

Место рождения

г. Уральск

Дата рождения

04.04.1932

Дата смерти

28.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Поттер) Эльма

Рождение ребёнка
12.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Поттер) Эльма

Смерть
28.09.1973

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