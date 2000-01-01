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Богомолов Сава Афанасьевич
Богомолов Сава Афанасьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1690
Дата смерти
1726
Пол
Мужской
Отец
Богомолов Афанасий Степанович
1660 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец:
Богомолов Афанасий Степанович
Мать: не указана
Смерть
1726
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