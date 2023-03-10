Еремеева Дарья (Даша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (дашкина) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Еремеев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Еремеев Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область