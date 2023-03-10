Еремеева Дарья (Даша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Дарья (Даша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (дашкина) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Еремеев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Еремеев Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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