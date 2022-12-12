Сметанина Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: Сметанина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1906 ст.
Дочь: Воронова Феофания Александровна
Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1908 ст.
Дочь: Сметанина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1912 ст.
Дочь: Тихова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно