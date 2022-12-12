Сметанина Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанина Анна Фоминична

Сметанина Анна Фоминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Фома Васильевич

Мать: Сметанина Катерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Сметанина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.12.1906 ст.

Дочь: Воронова Феофания Александровна

Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1908 ст.

Дочь: Сметанина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1912 ст.

Дочь: Тихова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сметанин Александр Иванович

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close