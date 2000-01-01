Чегодаев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Чегодаев Парфён
Мать: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
1897
Дочь: ?
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Терентьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чегодаев ?
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Терентьевна
Рождение ребёнка
17.03.1911
Сын: Чегодаев Василий
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно