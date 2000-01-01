Чегодаев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чегодаев Парфён

Мать: Чегодаева ?

Рождение ребёнка
1897

Дочь: ?

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Терентьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чегодаев ?

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Терентьевна

Рождение ребёнка
17.03.1911

Сын: Чегодаев Василий

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Федосия Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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