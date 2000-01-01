Хлынов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
?.02.1954
Рождение ребёнка
?.10.1955
Рождение ребёнка
?.12.1957
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно