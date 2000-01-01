Хлынов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынов Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Хлынов Фёдор Васильевич

Мать: Хлынова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
?.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
?.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
?.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хлынова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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