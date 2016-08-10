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Минасян (Карапетян) Анна Эдиковна
Минасян (Карапетян) Анна Эдиковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1978
Пол
Женский
Отец
Карапетян Эдик Аршакович
1941 г.р.
Мать
Карапетян (Джалалян) Нура Саргисовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1978
Отец:
Карапетян Эдик Аршакович
Мать:
Карапетян Нура Саргисовна
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