Минасян (Карапетян) Анна Эдиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минасян (Карапетян) Анна Эдиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1978

Отец: Карапетян Эдик Аршакович

Мать: Карапетян Нура Саргисовна

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