(Штремель) Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Штремель) Катарина

(Штремель) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Томас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Томас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Томас

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.