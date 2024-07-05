Rabinowitz Efraim 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rabinowitz Efraim

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

23.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Rabinowitz David

Мать: Rabinowitz Rivke Rebecca Miriam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rabinowitz Isaac

Мать ребёнка: Rabinowitz (Basewitz) Schprintze

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rabinowitz David

Мать ребёнка: Rabinowitz (Basewitz) Schprintze

Работа или профессия
Неизвестно
Accountant
Рождение ребёнка
13.06.1911

Дочь: Rabinowitz Inna

Мать ребёнка: Rabinowitz (Basewitz) Schprintze

Turkmenabat
Смерть
23.09.1950

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