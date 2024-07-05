Rabinowitz Efraim
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти23.09.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Rabinowitz David
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rabinowitz Isaac
Мать ребёнка: Rabinowitz (Basewitz) Schprintze
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rabinowitz David
Мать ребёнка: Rabinowitz (Basewitz) Schprintze
Работа или профессия
Неизвестно
Accountant
Рождение ребёнка
13.06.1911
Дочь: Rabinowitz Inna
Мать ребёнка: Rabinowitz (Basewitz) Schprintze
Turkmenabat
Смерть
23.09.1950