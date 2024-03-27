Неизвестно ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Дмитрий
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотухин Яков
Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно