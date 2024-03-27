Неизвестно ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно ?

Неизвестно ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Дмитрий

Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотухин Яков

Отец ребёнка: Золотухин Стефан Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Стефан Макарович

Смерть
Неизвестно
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