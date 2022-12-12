Костинов Яков Леонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Костинов Леон Алексеевич
Мать: Костинова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Костинова Мария
Бракосочетание
До 1830
Жена: Костинова Мария
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Костинов Гаврила Яковлевич
Мать ребёнка: Костинова Мария
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Костинова Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Костинова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1850
Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.05.1857 ст.
Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно