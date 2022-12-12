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Костинов Яков Леонович

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Место рождения

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Костинов Леон Алексеевич

Мать: Костинова Федосья

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Костинов Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Костинова Мария

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1830

Жена: Костинова Мария

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Костинов Гаврила Яковлевич

Мать ребёнка: Костинова Мария

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1834

Жена: Костинова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Костинова Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Костинова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1850

Сын: Костин Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1857 ст.

Сын: Костинов Карп Яковлевич

Мать ребёнка: Костинова Анастасия Григорьевна

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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