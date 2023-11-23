Кривошеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кривошеев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёрова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Кривошеев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кривошеев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макейкина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кривошеев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Кривошеев Григорий
Смерть
Неизвестно