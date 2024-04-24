Шершов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершов Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1944
Сайт "Память народа" Шершов Яков Михайлович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва... Показать все
Призыв на военную службу
24.03.1944
Сайт "Память народа" Шершов Яков Михаилович (Михайлович) Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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