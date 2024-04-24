Шершов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1944
Сайт "Память народа" Шершов Яков Михайлович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призыва... Показать все
Призыв на военную службу
24.03.1944
Сайт "Память народа" Шершов Яков Михаилович (Михайлович) Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинс... Показать все
Смерть
Неизвестно