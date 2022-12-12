Яблочков Михаил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблочков Михаил Тихонович

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Место рождения

Плоское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1848

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Плоское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
По 1867
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1867 по 1871
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Лепяги, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1906
Лепяги, город Ефремов, Тульская область
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