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Коннов Денис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Мария Аликовна

Рождение ребёнка
29.08.2005

Дочь: Коннова Александра Денисовна

Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна

Рождение ребёнка
19.02.2007

Сын: Коннов Алексей Денисович

Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна

Рождение ребёнка
06.03.2008

Сын: Коннов Олег Денисович

Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна

Рождение ребёнка
24.03.2009

Дочь: Коннова Дарья Денисовна

Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Коннова Наталья Денисовна

Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна

Смерть
30.08.2022

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