Коннов Денис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.08.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Мария Аликовна
Рождение ребёнка
29.08.2005
Дочь: Коннова Александра Денисовна
Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна
Рождение ребёнка
19.02.2007
Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна
Рождение ребёнка
06.03.2008
Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна
Рождение ребёнка
24.03.2009
Дочь: Коннова Дарья Денисовна
Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Коннова Наталья Денисовна
Мать ребёнка: Коннова Мария Аликовна
Смерть
30.08.2022