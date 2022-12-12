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Толкачев Федор Емельянович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Толкачев Емельян Андреевич

Мать: Толкачева Ксения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Толкачева Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Толкачева Татьяна Филипповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Толкачев Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Толкачева Татьяна Филипповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Толкачев Федор Федорович

Мать ребёнка: Толкачева Татьяна Филипповна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Толкачев Лазарь Федорович

Мать ребёнка: Толкачева (счастливцева) Надежда Алексеевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева (счастливцева) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Татьяна Филипповна

Смерть
Неизвестно
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