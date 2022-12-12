Толкачев Федор Емельянович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Толкачев Емельян Андреевич
Мать: Толкачева Ксения
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Толкачева Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Толкачева Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Толкачев Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Толкачева Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Толкачева Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Толкачев Лазарь Федорович
Мать ребёнка: Толкачева (счастливцева) Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно