Лейбович Нахим Элияшев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Лейбович Элия
Рождение ребёнка
21.12.1899
Сын: Лейбович Михаил Романович
Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лейбович Николай Нахимович
Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна
Рождение ребёнка
22.03.1907
Сын: Лейбович Анатолий Нахимович
Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лейбович Софья Нахимова
Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейбович Геня Абрамовна
Смерть
Неизвестно