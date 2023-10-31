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Лейбович Нахим Элияшев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Лейбович Элия

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1899

Сын: Лейбович Михаил Романович

Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лейбович Илья Романович

Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лейбович Лев Романович

Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лейбович Николай Нахимович

Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна

Рождение ребёнка
22.03.1907

Сын: Лейбович Анатолий Нахимович

Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лейбович Софья Нахимова

Мать ребёнка: Лейбович Геня Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейбович Геня Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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