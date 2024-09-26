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Мацуков Григорий Фёдоров

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Мацуков Фёдор Ларионов

Мать: Мацукова Пелагея Никитова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Мацуков Устин Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Мацуков Ипполит Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Мацукова) Устинья Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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