Мацуков Григорий Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Мацуков Фёдор Ларионов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Мацуков Устин Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мацуков Ипполит Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Мацукова) Устинья Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно