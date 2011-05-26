Кальмина (Галкина) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Галкина) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1981

Дочь: Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2011
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