Коробейников Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983
Бракосочетание
27.01.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.2012
Дочь: Коробейникова Ева Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.2015
Сын: Коробейников Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.2017
Дочь: Коробейникова Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности