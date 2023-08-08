Коробейников Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983

Отец: не указан

Мать: Коробейникова Светлана Иванова

Бракосочетание
27.01.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.2012

Дочь: Коробейникова Ева Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.2015

Сын: Коробейников Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.2017

Дочь: Коробейникова Дарья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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