Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.02.1899
Дата смерти?.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1899
Отец: Соколов Иван Андреев
Мать: Соколова Елена Петрова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Макар Ильич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Соколов Николай Макарович
Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич
Рождение ребёнка
22.09.1929
Сын: Соколов Александр Макарович
Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич
Смерть
?.11.1983