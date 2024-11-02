Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

19.02.1899

Дата смерти

?.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1899

Отец: Соколов Иван Андреев

Мать: Соколова Елена Петрова

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Борис Макарович

Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Макар Ильич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Соколов Николай Макарович

Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Соколов Леонид Макарович

Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Соколов Александр Макарович

Отец ребёнка: Соколов Макар Ильич

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
?.11.1983
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

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