Лощилова (Соколова) Дарья Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Соколова) Дарья Никоноровна

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Место рождения

Данилово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Лощилов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лощилов Григорий Александрович

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1903 ст.

Сын: Лощилов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Лощилов Григорий Александрович

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Родители: Вепревской волости, деревни Веретьева крестянин Григорий Александров и его жена Дария Никонорова. Восприемник: деревни Веретьева крестьянский сын Александр Григорьев.
Рождение ребёнка
22.07.1906 ст.

Дочь: Лощилова Фаина Григорьевна

Отец ребёнка: Лощилов Григорий Александрович

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Родители: Вепревской волости, деревни Веретьева крестьянин Григорий Александров и законная его жена Дария Никонорова. Восприемники: деревни Данилова жена военного Евдокия Павлова Соколова и деревни Ве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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