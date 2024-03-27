Ашмарин Валерий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1947
Отец: Ашмарин Сергей
Мать: Ашмарина Екатерина
Артесовск (Сибирь)
Рождение ребёнка
?.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Красноярск
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно