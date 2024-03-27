Ашмарин Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашмарин Валерий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1947

Отец: Ашмарин Сергей

Мать: Ашмарина Екатерина

Артесовск (Сибирь)
Рождение ребёнка
?.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Красноярск
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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