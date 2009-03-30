Поздникин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздникин Дмитрий Сергеевич

Поздникин Дмитрий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1985

Отец: Поздникин Сергей Федорович

Мать: Пушкарева Ольга Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close