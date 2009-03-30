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Поздникин Дмитрий Сергеевич
Поздникин Дмитрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1985
Пол
Мужской
Отец
Поздникин Сергей Федорович
1953 г.р.
Мать
Пушкарева Ольга Яковлевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1985
Отец:
Поздникин Сергей Федорович
Мать:
Пушкарева Ольга Яковлевна
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