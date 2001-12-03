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Обухова Анастасия Андреевна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

03.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2001

Отец: Обухов Андрей Юрьевич

Мать: Обухова Алла Валерьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2016
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Средняя школа №55
Образование
С ?.09.2016 по ?.06.2017
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Кузнецкий металлургический техникум. Специальность: Юрист
Образование
С ?.09.2017
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузнецкий техникум сервиса и дизайна" им. Волкова В.А. Специальность: Реклама
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