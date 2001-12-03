Обухова Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2001
Отец: Обухов Андрей Юрьевич
Мать: Обухова Алла Валерьевна
Образование
С ?.09.2007 по ?.06.2016
Средняя школа №55
Образование
С ?.09.2016 по ?.06.2017
Кузнецкий металлургический техникум. Специальность: Юрист
Образование
С ?.09.2017
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузнецкий техникум сервиса и дизайна" им. Волкова В.А. Специальность: Реклама