Малинин Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Сын священника Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1839
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
04.02.1840 ст.
Определен во священника к Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Малинин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Малинин Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Малинин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Малинина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Малинина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна
Награда
24.06.1851
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Малинина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Малинин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна
Смерть
Неизвестно