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Малинин Алексей Афанасьевич

Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Образование
1839
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию с аттестатом 1 разряда.
Работа или профессия
04.02.1840 ст.
Определен во священника к Михайло-Архангельской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Малинин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
1840

Жена: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Малинин Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Малинин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Малинина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Малинина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Награда
24.06.1851
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Малинина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Малинин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Малинина Мария Степановна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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