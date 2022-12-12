Морозов Феоктист Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Феоктист Сергеевич

Морозов Феоктист Сергеевич

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.

Сын: Морозов Алексей Феоктистович

Мать ребёнка: Морозова Акилина Ивановна

Даниловская, Московский уезд, Московская губерния
ц.Воскресенская Даниловская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close