Морозов Феоктист Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.
Сын: Морозов Алексей Феоктистович
Мать ребёнка: Морозова Акилина Ивановна
Даниловская, Московский уезд, Московская губерния
ц.Воскресенская Даниловская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно