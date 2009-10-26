Логунов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунов Алексей Андреевич

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Место рождения

Черемушки, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.03.1939

Дата смерти

26.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемушки, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
26.10.2009
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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