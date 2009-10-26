Логунов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1939
Дата смерти26.10.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
26.10.2009
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область