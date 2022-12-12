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Астанина (Филатченкова) Юлия Валентиновна
Астанина (Филатченкова) Юлия Валентиновна
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Место рождения
Ревда
, Ревда, Свердловская область
Дата рождения
17.04.1971
Пол
Женский
Отец
Филатченков Валентин Михайлович
1936 г.р.
Мать
Филатченкова (Севастьянова) Надежда Васильевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1971
Отец:
Филатченков Валентин Михайлович
Мать:
Филатченкова Надежда Васильевна
Ревда
, Ревда, Свердловская область
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