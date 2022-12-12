Астанина (Филатченкова) Юлия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астанина (Филатченкова) Юлия Валентиновна

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

17.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1971

Отец: Филатченков Валентин Михайлович

Мать: Филатченкова Надежда Васильевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
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