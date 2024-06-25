Рубан Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан Николай Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1961

Отец: Рубан Юрий Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елфимовна Наталья Петровна

Рождение ребёнка
08.11.1985

Дочь: Рубан Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Елфимовна Наталья Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1987

Дочь: Рубан Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Елфимовна Наталья Петровна

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