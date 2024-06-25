Рубан Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1961
Отец: Рубан Юрий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1985
Дочь: Рубан Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Елфимовна Наталья Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1987
Дочь: Рубан Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Елфимовна Наталья Петровна