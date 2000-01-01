Глазкова (Долбенёва) Фёкла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Раиса Александровна
Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Александр Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня Александровна
Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович
Смерть
Неизвестно