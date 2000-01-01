Глазкова (Долбенёва) Фёкла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Долбенёва) Фёкла Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долбенёв Павел Семёнович

Мать: Долбенёва Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Раиса Александровна

Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Александр Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня Александровна

Отец ребёнка: Глазков Александр Абрамович

Смерть
Неизвестно
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