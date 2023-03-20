Шестакова Пелагея Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Катерина Дорофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Дорофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шестаков Ануфрий Дорофеевич
Отец ребёнка: Шестаков Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марина Дорофеевна
Отец ребёнка: Шестаков Дорофей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шестаков Мамонт Дорофеевич
Отец ребёнка: Шестаков Дорофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно