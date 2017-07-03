Богомолова (Скогорева) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1930
Дата смерти03.07.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1961
Дочь: Андреева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Богомолов Николай Дмитриевич
Долго-Маховатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.07.2017
Новосильское, Семилукский муниципальный район, Воронежская область