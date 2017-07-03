Богомолова (Скогорева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолова (Скогорева) Нина Дмитриевна

Богомолова (Скогорева) Нина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Старая Ольшанка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.08.1930

Дата смерти

03.07.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Ольшанка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1961

Дочь: Андреева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Богомолов Николай Дмитриевич

Долго-Маховатка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.07.2017
Новосильское, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close