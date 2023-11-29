Проскурина Нина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948
Отец: Леснов Иван Алексеевич
Мать: Леснова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Проскурин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1972
Сын: Проскурин Александр Викторович
Отец ребёнка: Проскурин Виктор Иванович