Проскурина Нина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина Нина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1948

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1948

Отец: Леснов Иван Алексеевич

Мать: Леснова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Проскурин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1972

Сын: Проскурин Александр Викторович

Отец ребёнка: Проскурин Виктор Иванович

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