Górski Jan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1769
Сын: Górski Nikodem
Мать ребёнка: Górska (Kiełczewska) Gertruda
Рождение ребёнка
1776
Сын: Górski Ambroży
Мать ребёнка: Górska (Kiełczewska) Gertruda
Danowo/Wąsosz akt 128/1776
Смерть
Неизвестно