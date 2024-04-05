Górski Jan Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Górski Jan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1769 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1769

Сын: Górski Nikodem

Мать ребёнка: Górska (Kiełczewska) Gertruda

Рождение ребёнка
1776

Сын: Górski Ambroży

Мать ребёнка: Górska (Kiełczewska) Gertruda

Danowo/Wąsosz akt 128/1776
Смерть
Неизвестно

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