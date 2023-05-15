Плесовских Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1935
Сын: Плесовских Алексей Степанович
Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич
Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Августа Степановна
Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Александр Степанович
Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Анна Степановна
Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Ольга Степанова
Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Мария Степановна
Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно