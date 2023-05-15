Плесовских Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1935

Сын: Плесовских Алексей Степанович

Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич

Изюкская, Тевризская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Августа Степановна

Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Александр Степанович

Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Анна Степановна

Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Ольга Степанова

Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Мария Степановна

Отец ребёнка: Плесовских Степан Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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