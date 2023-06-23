Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти16.11.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Корнилович
Рождение ребёнка
01.12.1850
Сын: Иаков Иванович
Отец ребёнка: Иван Корнилович
Рождение ребёнка
20.04.1856
Сын: Васиий Иванович
Отец ребёнка: Иван Корнилович
Рождение ребёнка
01.08.1858
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Корнилович
Рождение ребёнка
18.12.1862
Отец ребёнка: Иван Корнилович
Смерть
16.11.1887