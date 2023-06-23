Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.11.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

1850 г.р.
1856 г.р.
Скрыто настройками приватности
1862 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Корнилович

Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Иаков Иванович

Отец ребёнка: Иван Корнилович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1856

Сын: Васиий Иванович

Отец ребёнка: Иван Корнилович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Корнилович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1862

Сын: Игнат (Игнатий) Иванович

Отец ребёнка: Иван Корнилович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.11.1887
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

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