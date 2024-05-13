Климов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Климов Дмитрий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Климова) Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Климова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Климова) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Климова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна
Смерть
Неизвестно