Климов Михаил Дмитриевич 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Климов Дмитрий Герасимович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Елена Никититовна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Климова) Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Климов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Климова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Климова) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Климова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Климов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Климова Елена Никититовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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