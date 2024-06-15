Скробот Дев Русина Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1967
Дочь: Дмитрук Дев Скробот Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Скробот Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1970
Дочь: Гри Дев Скробот Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Скробот Иван Васильевич