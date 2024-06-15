Скробот Дев Русина Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скробот Дев Русина Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скробот Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1967

Дочь: Дмитрук Дев Скробот Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Скробот Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.06.1970

Дочь: Гри Дев Скробот Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Скробот Иван Васильевич

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