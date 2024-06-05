Колесова Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1974
Отец: не указан
Мать: Межуева Надежда Петровна
Рождение ребёнка
03.02.2002
Сын: Колесов Даниил Владимирович
Отец ребёнка: Колесов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
28.04.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесов Владимир Александрович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область