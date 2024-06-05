Колесова Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

49 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1974

Отец: не указан

Мать: Межуева Надежда Петровна

Рождение ребёнка
03.02.2002

Сын: Колесов Даниил Владимирович

Отец ребёнка: Колесов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.04.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Владимир Александрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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