Ворошилова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Пётр Семёнович

Мать: Шаврина Людмила Александровна

Бракосочетание
04.12.1976

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.01.1979

Дочь: Ворошилова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Николай Алексеевич

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