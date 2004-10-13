Кривошеин Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2004

Отец: Кривошеин Сергей Александрович

Мать: Кривошеина Марина Владимировна

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