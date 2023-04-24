Лукичева (Лукина) Надежда Лаврова
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1867
Отец: Лукин Лавр Семенович
Мать: Татьяна Осиповна
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1889
Дочь: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
23.01.1892
Дочь: Круглова (Лукичева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
01.02.1895
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
08.03.1896
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
06.05.1897
Сын: Лукичев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
10.09.1898
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
22.09.1901
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
27.03.1904
Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно