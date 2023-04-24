Лукичева (Лукина) Надежда Лаврова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукичева (Лукина) Надежда Лаврова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1867

Отец: Лукин Лавр Семенович

Мать: Татьяна Осиповна

Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Муж: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
28.10.1889

Дочь: Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
23.01.1892

Дочь: Круглова (Лукичева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Лукичев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
08.03.1896

Сын: Лукичев Василий Иванович

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Лукичев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
10.09.1898

Сын: Лукичев Петр Иванович

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
22.09.1901

Сын: Лукичев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
27.03.1904

Сын: Лукичев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукичев Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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