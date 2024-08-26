(Жеребцова) Стефанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жеребцова) Стефанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1884 г.р.
1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жеребцов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
23.05.1884

Сын: Жеребцов Федор Захарович

Отец ребёнка: Жеребцов Захар Филиппович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Жеребцов Василий Захарович

Отец ребёнка: Жеребцов Захар Филиппович

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