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Раюнец Леопольд Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1888

Жена: Раюнец Александра Гавриловна

с. Кунавино, Владимирский Собор
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мейерова Анна Леопольдовна

Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тюрина Мария Леопольдовна

Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Раюнец Николай Леопольдович

Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна

Ивановская обл., с. Болячки, ст. Вичуга
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раюнец Алексей Леопольдович

Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
помощник лесничего
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Леопольдовна

Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Леопольдовна

Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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