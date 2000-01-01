Раюнец Леопольд Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1888
с. Кунавино, Владимирский Собор
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мейерова Анна Леопольдовна
Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тюрина Мария Леопольдовна
Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Раюнец Николай Леопольдович
Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна
Ивановская обл., с. Болячки, ст. Вичуга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раюнец Алексей Леопольдович
Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
помощник лесничего
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Леопольдовна
Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Леопольдовна
Мать ребёнка: Раюнец Александра Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно