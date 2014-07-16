Махмутов Саяр Абдулбядутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1952
Дата смерти16.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.02.1975
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1981
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.07.2014