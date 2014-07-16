Махмутов Саяр Абдулбядутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутов Саяр Абдулбядутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1952

Дата смерти

16.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1975

Сын: Махмутов Гаяр Саярович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.1981

Сын: Махмутов Ринат Саярович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.07.2014
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