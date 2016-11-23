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Казанцев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1969

Дата смерти

23.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1987

Дочь: Меркулова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.2000

Сын: Казанцев Даниил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2016
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