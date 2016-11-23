Казанцев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1969
Дата смерти23.11.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1987
Дочь: Меркулова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.2000
Сын: Казанцев Даниил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2016