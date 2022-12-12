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Панков Константин Алексеевич

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Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

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Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1886 ст.

Отец: Панков Алексей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.10.1905

Жена: Панкова Варвара Ивановна

ГАКО 33-4-678 БРАК Кросны - Константин Алексеевич Панков, 20 лет, первый брак Боброво - кр-на Ивана Моисеевича Игнатова дочь девица Варвара, 20 лет, первый брак Поручители: жених - Кросны - Алексей Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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