Панков Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1886 ст.
Отец: Панков Алексей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.10.1905
Жена: Панкова Варвара Ивановна
ГАКО 33-4-678 БРАК Кросны - Константин Алексеевич Панков, 20 лет, первый брак Боброво - кр-на Ивана Моисеевича Игнатова дочь девица Варвара, 20 лет, первый брак Поручители: жених - Кросны - Алексей Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно