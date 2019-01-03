Шмидт (Харитонова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Харитонова) Галина Ивановна

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Место рождения

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область

Дата рождения

До 22.01.1950

Дата смерти

03.01.2019

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 22.01.1950

Отец: Харитонов Иван Федотович

Мать: Харитонова Ксения Григорьевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Около 26.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмидт Виктор Давыдович

Леонидово, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
16.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмидт Виктор Давыдович

Леонидово, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Виктор Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Смерть
03.01.2019
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