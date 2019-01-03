Шмидт (Харитонова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 22.01.1950
Дата смерти03.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 22.01.1950
Рождение ребёнка
Около 26.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмидт Виктор Давыдович
Рождение ребёнка
16.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмидт Виктор Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Смерть
03.01.2019